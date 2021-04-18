تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة مباريات الدوري المصري، والمقرر لها مساء اليوم الأحد على ملعب القاهرة الدولي.

تقرر أخيراً إقامة مباراة قمة المصرية بعد سلسلة من التأجيلات، جراء مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية خلال شهر فبراير الماضي، بالاضافة إلى انشغال الفريقين بالمنافسة الصعبة بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

المباراة المؤجلة منذ الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم، تأتي وسط صراع محتدم بين الاتحاد المصري لكرة القدم والفريقين، بسبب إصرار رئيس اللجنة الثلاثية “أحمد مجاهد” على تعيين طاقم حكام مصري لإدارة اللقاء.

وتقرر تعيين “محمود البنا” حكمًا رئيسيًا لمباراة القمة رغم رفض الأهلي والزمالك لقرار اتحاد الكرة المصري وإصرارهما على استقدام طاقم حكام أجنبي.

وأكد الاتحاد المصري في بيان رسمي أن محمود البنا سيتولى مهمة حكم الساحة، على أن يكون محمود أبو الرجال وأحمد توفيق طالب مساعدين له.

وسيكون الحكم الدولي المصري “محمود معروف” حكمًا رابعًا، ومحمد عادل حكمًا رئيسيًا في غرفة الفيديو المساعد (الفار) وسيساعده الحكم محمود عاشور.

ويحتل الزمالك رفقة المدرب الفرنسي القديم الجديد باتريس كارتيرون صدارة الدوري المصري We، برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 27 نقطة، مع ثلاث مباريات مؤجلة لفريق بيتسو موسيماني.

بالعودة إلى آخر خمس مواجهات بين الغريمين، فإن التكافؤ سيطر على أغلب المباريات، حيث حقق الزمالك الفوز في مبارتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، بينما نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز في 3 مباريات، آخرها بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 في القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد 18 أبريل 2021، الموافق 6 من شهر رمضان 1442، بداية من الساعة 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية، 19:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري We، عبر القمر الصناعي نايل سات، بالاضافة إلى راديو أون سبورت اف ام، وإذاعة الشباب والرياضية المصرية.

يمكن أيضا متابعة مباراة الأهلي والزمالك أولاً بأول، على موقع الخليج 365، في بث حي ومباشر “دقيقة بدقيقة”.