إدانة الوداد المغربي في قضية ويليام جيبور

تعرض نادي الوداد المغربي لعقوبة مالية جديدة من قبل محكمة التحكيم الرياضية، بسبب هداف الفريق السابق، الدولي الليبيري “ويليام جيبور”.

وكشفت موقع هسبورت المغربي أن المحكمة الرياضية في سويسرا قد قضت بإلزام الوداد الرياضي بتسديد مبلغ 585 ألف دولار للاعب ويليام جيبور، بعدما لجأ الأخير إلى المحكمة من أجل الحصول على مستحقاته العالقة لدى إدارة النادي.

وكان ويليام جيبور قد طالب رئيس الوداد “سعيد الناصيري” بالحصول على مبلغ مليون و 100 ألف دولار، بيد أن محكمة التحكيم الرياضية قررت في الأخير أحقيته في الحصول على 585 ألف دولار فقط، ما سيفرض على الفريق الأحمر دفع المبلغ المذكور للاعب في الآجال المحددة.

يذكر أن نادي الوداد المغربي قد خسر في وقت سابق عدة قضايا أمام محكمة التحكيم الرياضية، أبرزها قضيته مع مدربه السابق “الحسين عموتة” الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا 2017، واللاعب المالي “سليمان سيسوكو”.

ولعب ويليام جيبور بين صفوف الوداد المغربي عامي 2016 و2017 على سبيل الإعارة من نادي ريو أفي البرتغالي، واستطاع تسجيل 19 هدفًا في 27 مباراة بمنافسات الدوري المغربي للمحترفين.

وبعد انضمام اللاعب بشكل نهائي لصفوف الوداد، تم بيعه لنادي النصر السعودي، إلا أنه أخفق في مشواره بمنافسات الدوري السعودي، حيث اكتفى بتسجيل 3 أهداف في 15 مباراة بموسم 2018/2017.

وعاد ويليام جيبور إلى الوداد في موسم 2019/2018، ليشارك في 15 مباراة بالبطولة المغربية الاحترافية، سجل خلالهم 3 أهداف فقط، لينتقل بعدها إلى نادي الفجيرة الإماراتي والذي لم يسجل له أي هدف في 12 مباراة بالدوري.