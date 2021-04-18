نتيجة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في الدوري التونسي «الخبرة تهزم الرديف العنيد»

تعرف على نتيجة مباراة النجم الساحلي والصفاقسي في قمة مباريات اليوم الأحد بمسابقة الدوري التونسي 2021/2020، والتي أقيمت على ملعب الطيب المهيري في مدينة صفاقس.

انتصر النجم الساحلي على الصفاقسي بنتيجة 2/1، وكان الطرف الأفضل أغلب فترات اللقاء، والأكثر خطورة على المرمى بفضل استحواذه وتحكمه في إيقاع اللعب.

انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم النجم الساحلي بنتيجة 1/0، من علامة الجزاء، مع محاولات جادة من جانب الصفاقسي لهز شباك الحارس رامي القابسي الذي تألق بصورة ملحوظة في إبعاد بعض الكرات الصعبة.

وخاض النادي الصفاقسي مباراة الكلاسيكو أمام النجم بعد مناوشات مع الاتحاد التونسي لكرة القدم، بسبب تزامن موعدها مع موعد سفر بعثة الفريق لمواجهة ساليتاس البوركينابي في إطار الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفض الاتحاد التونسي لكرة القدم طلب الصفاقسي بتأجيل مباراة النجم الساحلي، لتقرر إدارة السي أس أس السفر بسبب إرتباط الفريق بالحجوزات لتذاكر الطيران وفندق الإقامة.

ولعب الصفاقسي أمام النجم اليوم بفريق الرديف، بدلاً من الانسحاب لتجنب خصم النقاط، وحاول الخروج بأقل الاضرار للحفاظ على هيبته ومكانته في الدوري التونسي، وكان ندًا قويًا على مدار الـ 90 دقيقة.

وشارك في تشكيلة الصفاقسي كل من “صبري بن حسين – نور الزمان الزموري – اسامة البحري – عزيز السايحي – حمدي السلامي – زكرياء المنصوري – عبد الله العامري – كامارا نابي – عزمي غومة – عثمان كامارا – بشير الغرياني”.

وسجل النجم الساحلي الهدف الأول عند الدقيقة 35 نفذها اللاعب الخبير “حمزة لحمر”، وضاعت بعدها عدة فرص سهلة لمضاعفة النتيجة، لكن حارس مرمى الصفاقسي “صبري بن حسين” تألق أمام ياسين الشيخاوي وحمزة لحمر.

وقلده حارس مرمى النجم “رامي القابسي” بتصدٍ مذهل لتصويبة عثمان كامارا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد رامي القابسي ليحمي مرماه من تسديدة خطيرة للاعب عثمان كامارا، حولها فيما بعد إلى ركنية من أمام أقرب لاعب متابع في الدقيقة 51.

وعلى عكس سير اللعب، سجل النجم الساحلي هدف قتل المباراة في الدقيقة 54 برأسية جميلة للاعب أيمن صفاقسي بعد تلقيه عرضية برأسية من الظهير الطائر وجدي كشريدة.

واستطاع فريق رديف الصفاقسي تضييق الخناق على النجم الساحلي في الدقائق الأخيرة من المباراة بفضل تسجيل نجمه الواعد “عثمان كامارا” لهدف تقليص الفارق في الدقيقة 67 بتسديدة مباغتة.

ويتواجد الصفاقسي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “اتحاد بن قردان” الذي لعب 3 مباريات زائدة.

على الجهة المقابلة، عوض فريق النجم الساحلي الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام “الاتحاد المنستيري” في الجولة الماضية بنتيجة (3-1).

ورفع النجم الساحلي رصيده لـ 46 نقطة في المركز الثاني بعد فوزه على الصفاقسي اليوم، لينجح في تأمين مشاركته بمنافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم، وتقليص فارق النقاط بينه وبين الترجي لـ 9 نقاط.

وتعد مواجهة النجم والصفاقسي اليوم هي الثالثة في أقل من أشهر بين الفريقين، حيث تقابلا مرتين في دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية، وانتهت المباراتين دون غالب ولا مغلوب (نتيجة الذهاب 0-0)، (نتيجة الإياب 2-2).