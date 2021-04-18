نتيجة مباراة ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي “نقطة يتيمة في الوقت القاتل”

تعرف على نتيجة مباراة ارسنال وفولهام في الدوري الانجليزي، ضمن مباريات اليوم الاحد 18-4-2021، لحساب الجولة 32، والتي استضافها ملعب الامارات بالعاصمة الانجليزية لندن.

خطف ارسنال نقطة يتيمة فى الوقت القاتل عقب تعادله مع جاره وضيفه فولهام بنتيجة 1-1، وحرمه من مواصلة مفاجآته أمام الفرق الكبيرة في الدوري الانجليزي.

وكاد فولهام يعزز آماله في الهروب من منطقة المهددين بالهبوط في مؤخرة جدول الدوري الإنجليزي ؛ ولكنه فقد نقطتين في الوقت بدل الضائع من المباراة ليرفع رصيده إلى 27 نقطة فقط في المركز الثامن عشر بفارق ست نقاط خلف برايتون وبيرنلي.

وأفلت أرسنال من الهزيمة في الوقت القاتل لكنه تلقى صدمة جديدة أضعفت آماله في المشاركة أوروبيا بالموسم المقبل ؛ حيث رفع رصيده عند 46 نقطة فقط في المركز التاسع بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

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وانتهت نتيجة الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، الذي ظل قائما بين الفريقين حتى سجل جوش مايا هدف التقدم لفولهام من ضربة جزاء في الدقيقة 59، وأحرز إدوارد نيكيتاه هدف التعادل لأرسنال في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

واحتاج الحكم إلى مراجعة نظام حكم الفيديو المساعد (فار) قبل احتساب هدف التعادل لأرسنال.

والنقطة هي الأولى لفولهام في المسابقة بعد أربع هزائم متتالية، كما أنها الأولى للفريق منذ أن حقق الفوز على ليفربول حامل لقب البطولة في عقر داره 1 / صفر في السابع من مارس الماضي.

وكان فولهام في طريقه لتحقيق انتصاره الرابع خارج ملعبه في الدوري الانجليزي ولكنه فقد الفوز في الوقت القاتل.

وكان الفريق حقق من قبل انتصارين على مضيفيه ليستر سيتي وإيفرتون إضافة للفوز على ليفربول في عقر داره فيما جاء الانتصاران الآخران على ملعبه في مواجهة ويست بروميتش ألبيون وشيفيلد يونايتد.

انتهت نتيجة الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وكاد ارسنال ان يُنهي الشوط متقدماً قبل أم تتدخل تقنية الفيديو وتلغي هدف الاسباني “سيبايوس” بداعي التسلل – الدقيقة (40).

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية في الشوط الثاني، وتصدى القائم لتسديدة من ساكا بعد مجهود فردي رائع للاعب في الناحية اليمنى.

وطالب ماريو ليمينا لاعب فولهام بضربة جزاء في الدقيقة 56 اثر التحام من جابرييل ماجاليس داخل منطقة الجزاء ، واحتسب الحكم ضربة الجزاء بعد مراجعة نظام (فار) .

وفى الدقيقة 59 تقدم فولهام فى نتيجة المباراة من ركلة جزاء، سددها بنجاح اللاعب النيجيري “جوش ماجا”.

وعاند الحظ أرسنال مجددا في الدقيقة 67 اثر ضربة رأس من هيكتور بيليرين مرت منها الكرة بجوار القائم مباشرة.

كما عاند الحظ الفريق مجددا في الدقيقة 71 اثر تمريرة عرضية لعبها مارتينيلي من الناحية اليمنى وقابلها البديل نيكولاس بيبي بضربة رأس قبل أن يبعد الدفاع الكرة من على خط المرمى.

وواصل ارسنال محاولاته الهجومية فيما تبقى من المباراة ولكن محاولاته باءت بالفشل في مواجهة البسالة الدفاعية للاعبي فولهام وتألق حارس المرمى.

وفيما استعد فولهام للخروج فائزا بنقاط المباراة الثلاثة، تلقت شباك الفريق هدف التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع حيث أثمر الضغط المكثف لأرسنال فرصة خطيرة وتسديدة من داني سيبايوس تصدى لها الحارس وتهيئأت أمام نيكيتاه الذي سددها في المرمى ليكون هدف التعادل.

ولم يحتسب الحكم الهدف إلا بعد مراجعة نظام (فار) للتأكد من عدم وجود أي تسلل.

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