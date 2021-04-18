شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يعود للتهديف.. بوروسيا دورتموند يدك حصون بريمن برباعية مقابل هدف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد المهاجم النرويجي الشاب إيرلنج هالاند لممارسة هوايته في هز الشباك، وقاد فريقه بوروسيا دورتموند إلى فوز ثمين وكبير بنتيجة 4-1 على فيردر بريمن، اليوم الأحد، في المرحلة 29 من الدوري الألماني.

وقلب دورتموند تأخره بهدف نظيف إلى فوز كبير بنتيجة 4-1، على بريمن ليرفع رصيده إلى 49 نقطة ويتقدم إلى المركز الخامس، وتجمد رصيد بريمن عند 30 نقطة في المركز الثالث عشر، بعدما مني بالهزيمة الخامسة على التوالي.

وتقدم بريمن بهدف مبكر سجله ميلوت راشيكا في الدقيقة 14، ورد دورتموند بثلاثية في الشوط الأول سجلها جيوفاني ريينا في الدقيقة 29 وهالاند في الدقيقتين 34 من ضربة جزاء و38، وفي الشوط الثاني، سجل ماتس هوملز الهدف الرابع لدورتموند في الدقيقة 87.

ورفع هالاند رصيده إلى 23 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم ليقتسم مع أندريه سيلفا مهاجم آنتراخت فرانكفورت المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة التي يتصدرها البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ برصيد 35 هدفا.