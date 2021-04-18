شكرا لقرائتكم خبر عن حكيمي يمتدح كونتي.. ويؤكد: نتمنى التتويج بلقب الدوري الإيطالي في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف حكيمي، ظهير إنتر ميلان، عن تقديره للإيطالى أنطونيو كونتي، المدير الفنى للفريق الإيطالى، الذي ساعده في تطوير العديد من الأمور.

وقال حكيمي، في تصريحات صحفية: «كان على التحسن من أجل مصلحتي وتغيير بعض الأشياء، خاصة في الجانب الدفاعي، لقد عملنا على أشياء مثل التركيز والتمركز وبعض الجوانب الأساسية، وأمور أخرى غير أساسية مثل عندما أتحرك بعيدا عن خط التماس، وما أحتاج إلى القيام به في مواقف مختلفة، خاصة عندما نلعب بخط مكون من 5 لاعبين، هذا لا يعني أنني ألعب في مركز الجناح، ما زلت ظهيرًا، لقد ساعدتني هذه الأمور، وأنا ممتن لكونتي لمساعدتي على التحسن».

وأضاف: «كونتي لا يعطيك الكثير من التعليمات، لكنه يعمل كثيرًا على الأمور التكتيكية، لقد أراد تحسين هذه الجوانب حتى أتمكن من التكيف بأسرع ما يمكن مع الفريق وأسلوب اللعب الذي يريده، لذلك عملنا كثيرًا على هذه الأمور».

وتابع: «الصدارة بفارق 11 نقطة؟ نحن نعلم الأفضلية الذي لدينا، لكن علينا التفكير في مباراة تلو الأخرى، لأنه لا يزال هناك الكثير من المباريات، نريد الدفاع عن هذه الصدارة لأنها فرصة رائعة للفوز بشيء كنا ننتظره منذ سنوات عديدة، والجماهير تنتظره أيضًا، ونأمل في نهاية الموسم أن نتوج بهذا اللقب».