شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد لكيليان مبابي مع باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، تحطيم الأرقام القياسية مع ناديه الفرنسي، في بطولة الدوري الفرنسي، حيث سجل مبابي هدفين لفريقه في مرمى سانت إيتيان خلال مباراة الفريقين، اليوم الأحد، في الجولة 33 من الدوري.

ورفع كيليان مبابى رصيده إلى 87 هدفًا بالقميص الباريسي في الدوري الفرنسي، ليصبح ثالث هدافي النادي بهذه المسابقة، وتجاوز المهاجم الفرنسي الشاب رقم الأسطورة الجزائري مصطفى دحلب، الذي سجل 85 هدفًا للفريق الباريسي في بطولة الدوري.

ولا يسبق كيليان مبابي في اللائحة التاريخية سوى زلاتان إبراهيموفيتش، 113 هدفا وإدينسون كافاني، 138 هدفًا.