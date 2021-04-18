شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان: لم يتحدث معى أحدًا من بايرن ميونخ ولن أعطى لنفسى أهمية أكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق المدير الفني لنادي لايبزيج يوليان ناجلسمان، على احتمال انتقاله لتدريب بايرن ميونخ بعد إعلان مدربه هانز فليك أمس السبت اعتزامه الرحيل في نهاية الموسم، فيما خلا من إعلان التزام صريح تجاه ناديه الحالي.

وقال ناجلسمان اليوم الأحد: «لم تكن هناك محادثات كما لم يكن هناك عرض».

وفيما يتعلق بوضعه مع ناديه الحالي، قال ناجلسمان: «أشرت مرارًا إلى وجود عقد وأشرت إلى عدم وجود اختلافات».

يذكر أن عقد ناجلسمان مع لايبزيج يستمر حتى 2023 وليس في العقد شرطًا جزائيًا.

وأكد ناجلسمان 33 عاما أنه لا يرغب في أن يشغل نفسه بسيناريو قدوم عرض محتمل من بايرن ميونخ: «لا أرى أنه شيئًا صحيحًا أن يعطي مدرب لنفسه أهمية أكثر مما هي عليه فعليًا، كما أنني أرى أن من الخطأ أن تجلس وتقول ماذا يحدث لو، كما أنني لا يمكن أن أجلس وأقول غدًا سأنهي علاقتي مع لينا جيركه (عارضة الأزياء ومقدمة التلفزيون) لأنني لم ألتق بها أبدًا، فلم يكن هناك شيئًا وليس هناك شيئًا».

كان فليك قد أعلن أمس بعد مباراة فريقه أمام فولفسبورج اعتزامه الرحيل عن بايرن بنهاية الموسم الحالي وإنهاء عقده المستمر حتى 2023 بشكل مبكر.

ويعتبر ناجلسمان المرشح الأبرز لخلافة فليك، لكن مسؤولي لايبزيج أكدوا مرارًا في الفترة الأخيرة أن ناجلسمان لا يعتزم الرحيل عن النادي، وعلق ناجلسمان قائلا: «الأمر لا يزال على نفس حاله وهو أنني لن أبدأ حربا مع صاحب عملي».