شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يرفض رسميًا رحيل فليك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بايرن ميونخ، رفضه رحيل مدربه هانز فليك في نهاية الموسم الحالي، عقب اعلان المدير الفنى للفريق البافارى رغبته في الرحيل عن العملاق الألمانى.

وقال بايرن ميونخ، في بيان رسمي من مجلس الإدارة: «أعلن هانز فليك، المدير الفني للبايرن، لوسائل الإعلام بالأمس عن رغبته في إنهاء عقده، الذي يستمر حتى نهاية يونيو 2023، بنهاية الموسم الحالي».

وأضاف: «كان فليك قد أفصح عن تلك الرغبة لمجلس الإدارة، الأسبوع الماضي، واتفق الطرفان على التركيز أولًا على مباريات الفريق ضد فولفسبورج وباير ليفركوزن وماينز، للحفاظ على استقرار الفريق في المرحلة الحاسمة من عمر الموسم، ويعرب النادي عن رفضه للتصريحات الفردية التي أدلى بها فليك، على أن تستمر المحادثات بين الطرفين عقب مواجهة ماينز».