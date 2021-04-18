شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ريال مدريد يقررون التنازل عن 26 مليون إسترلينى حال الفوز بالدورى والشامبيونزليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، عن موقف لاعبو ريال مدريد من الأزمة الأقتصادية التي يتعرض لها النادى الملكى، خلال الفترة الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا والتى اضعفت كثيرا من قوة النادى الأقتصادية.

وكشفت الصحيفة الإنجليزية، عن قيام لاعبو ريال مدريد، بلفتة رائعة من أجل دعم النادي الملكي، خلال الأزمة الاقتصادية، حيث قرروا التنازل عن مكافآت بقيمة 26 مليون إسترليني، إذا فاز الفريق بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويهدف لاعبو الميرنجي إلى مساعدة النادي الملكي على التعافي من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا، وتعرض ريال مدريد لخسائر قدرها 78.8 مليون إسترليني حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي ريال مدريد مصممون على التخلص من أصحاب الرواتب الكبيرة مثل جاريث بيل وإيسكو ومارسيلو في الصيف المقبل، حتى يستطيع النادي المنافسة بقوة على ضم إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.