شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال × فولهام: هدف قاتل يحافظ على العقدة اللندنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط أرسنال وفولهام في فخ التعادل بنتيجة 1-1 في مباراة ضمن الجولة 32 من البريميرليج.

وجاءت النتيجة بشكل مخيب للطرفين، مع رغبة أصحاب الأرض في تقليص الفارق بينهم وبين أصحاب المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، في حين كان الضيوف يرغبون في تحقيق الفوز لتقليص الفارق مع فرق منطقة الأمان في جدول الترتيب.

وأنتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح فولهام النتيجة بعد ربع ساعة تقريبًا من بداية الشوط الثاني بواسطة ركلة جزاء، سجلها المهاجم جوش ماجا.

ودافع الضيوف عن تقدمهم في النتيجة حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع، عندما سجل المهاجم البديل إيدي نكيتياه هدف التعادل لأصحاب الأرض، لينقذ أرسنال من هزيمة محققة ويحرم فولهام من نقطتين مهمتين في سباق الهروب من الهبوط.

رجل المباراة:

حصل داني سيبايوس، لاعب وسط أرسنال، على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من لاعب الوسط الإسباني في مباراة اليوم.

سيبايوس افتك المرة مرتين، ربح 6 إلتحامات أرضية من أصل 10، مرر 63 تمريرة بدقة 86%، قطع الكرة مرتين، وكان أكثر لاعب صنع فرص (3)، وتسبب في هدف التعادل الذي جاء نتيجة متابعة نكيتياه لتسديدته المرتدة من الحارس أريولا.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

أرسنال رفع من رصيد نقاطه إلى 46 في المركز التاسع، بفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب المركز السادس.

فولهام أوقف سلسلة الهزيمة (4 مباريات متتالية قبل اليوم) لكن الفريق رفع من رصيده إلى 27 نقطة، بفارق 6 نقاط كاملة عن برايتون وبيرنلي في المركزين السادس عشر والسابع عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- فولهام لعبوا أخر 23 ديربي لندني في البريميرليج دون تحقيق الفوز (تعادل 4 وخسر 18) مع تسجيل الفريق ل3 أهداف فقط خلال الديربيات ال9 التي لعبوها في البريميرليج هذا الموسم.

- هدف جوش ماجا ضد أرسنال هو ركلة الجزاء رقم 87 التي تسجل في البريميرليج هذا الموسم. رقم قياسي مناصفة مع موسم 2006/2007.

- ماجا (22 عامًا و112 يومًا) أصبح اليوم أصغر لاعب يسجل ركلة جزاء ضد أرسنال في البريميرليج منذ دانييل ستوريدج في نوفمبر 2008 (مع مان سيتي، بعمر 19 عامًا و82 يومًا).

- إيدي نكيتياه سجل هدفين فقط في البريميرليج هذا الموسم. لكن هدفيه تسببا في حصول أرسنال على 3 نقاط (هدف الفوز ضد ويست هام وهدف التعادل ضد فولهام).

- فولهام أهدروا 13 نقطة من وضعية الفائز خارج قواعده في البريميرليج هذا الموسم، أكثر من أي فريق أخر.

- فولهام بدون أي فوز على ملعب أرسنال في مختلف البطولات، 30 مباراة جمعت بين الفريقين، 6 تعادلات و24 خسارة.