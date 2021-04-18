شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي يحافظ على الوصافة بهزيمة الصفاقسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق النجم الساحلي من تحقيق فوز مهم خارج ملعبه على منافسه الصفاقسي بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الدوري التونسي.

تمكن الفريق الضيف من فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ اللحظات الأولى وتقدم في النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق اللاعب حمزة لحمر من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 55 تمكن اللاعب أيمن صفاقس من تعزيز التقدم لصفوف النجم الساحلي بهدف ثان، فيما جاء هدف تذليل الفارق لأصحاب الأرض عن طريق المحترف أوسمان كمارا في الدقيقة 68.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد النجم الساحلي إلى النقطة 46 في وصافة جدول ترتيب الدوري، وتوقف رصيد الصفاقسي عند النقطة رقم 34 محتلاً المركز الرابع.