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أتالانتا يبعد يوفنتوس عن المقدمة بهزيمة جديدة

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أتالانتا فوز مثير على ضيفه يوفنتوس بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال31 من منافسات .

تبادل الفريقان الكرة خلال أحداث المباراة وظلت النتيجة معلقة بالتعادل السلبي حتى الدقائق الخمسة الأخيرة من الشوط الثاني عندما تمكن رسلان ملينوفسكي بتسجيل هدف الفوز لنادي أتالانتا.

وبهذه الخسارة تراجع فريق يوفنتوس إلى المركز الرابع برصيد 62 فيما ارتقي أتالانتا إلى المركز الثالث بعدما حصد 64 نقطة.

ويعاني فريق يوفنتوس من تراجع في الأداء خلال الموسم الحالي في الدوري المحلي فضلاً عن توديع مسابقة ورغبة في الرحيل.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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