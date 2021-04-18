شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يبعد يوفنتوس عن المقدمة بهزيمة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أتالانتا فوز مثير على ضيفه يوفنتوس بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة ال31 من منافسات الدوري الإيطالي.

تبادل الفريقان الكرة خلال أحداث المباراة وظلت النتيجة معلقة بالتعادل السلبي حتى الدقائق الخمسة الأخيرة من الشوط الثاني عندما تمكن رسلان ملينوفسكي بتسجيل هدف الفوز لنادي أتالانتا.

وبهذه الخسارة تراجع فريق يوفنتوس إلى المركز الرابع برصيد 62 فيما ارتقي أتالانتا إلى المركز الثالث بعدما حصد 64 نقطة.

ويعاني فريق يوفنتوس من تراجع في الأداء خلال الموسم الحالي في الدوري المحلي فضلاً عن توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا ورغبة كريستيانو رونالدو في الرحيل.