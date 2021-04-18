شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يفوز بصعوبة على جنوى بالدورى الإيطالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ميلان فوزا صعبا، على نظيره جنوى بنتيجة 2-1، فى المباراة التى اقيمت بينهما عصر اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الإيطالى.

وأنقذت النيران الصديقة فريق ميلان من كمين ضيفه جنوى، وحيث تقدم ميلان عن طريق آنتي ريبيتش فى الدقيقة 13، وتعادل جنوى بهدف سجله ماتيا ديسترو فى الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني، منح جانلوكا سكاماكا مهاجم جنوى هدف التقدم لميلان عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

ورغم التقدم بهدف مبكر في المباراة، عانى ميلان الأمرين لتحقيق الفوز الصعب على جنوى، وتصدى ميلان لمحاولات مكثفة من جنوه في الدقائق الأخيرة من المباراة ليفلت بالفوز الثمين.

ورفع ميلان رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف جاره إنتر المتصدر، والذي يحل ضيفا اليوم على نابولي.

وتجمد رصيد جنوى عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.