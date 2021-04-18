شكرا لقرائتكم خبر عن ميامي تدخل عالم فورمولا1 اعتباراً من 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميامي - رويترز

أعلن القائمون على تنظيم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات الأحد أن ميامي ستشارك في استضافة سباقات البطولة بداية من 2022 بعد توقيع عقد جديد بين الطرفين يمتد لعشرة أعوام.

وبداية من العام المقبل، ستستضيف ميامي سباقاً لفورمولا 1 في استاد هارد روك التابع لفريق ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية.

وسيكون هذا ثاني سباق يقوم في الولايات المتحدة إلى جانب السباق الذي تستضيفه أوستن بولاية تكساس.

وقالت فورمولا 1 في بيان إن موعد سباق ميامي الجديد لم يحدد بعد.