شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيبي يتوج بطلاً لأولى منافسات القفز الرمضانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز الفارس الناشئ علي أحمد الجنيبي بالفرس «كارماه» جائزة المركز الأول في المنافسة المفتوحة على حواجز بلغ ارتفاعها 135 سنتيمتراً، في أولى منافسات القفز الرمضانية التي شهدها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، الجمعة، بإشراف اتحاد الإمارات للفروسية ورعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، بدعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وجاءت جميعها بمواصفات الجولة الواحدة، وشارك فيها أكثر من 130 فارساً وفارسة، وجرت جميعها في أجواء رمضانية هادئة. وتابع سير المنافسات وأداء الفرسان فيها، خالد الجنيبي ممثل اتحاد الفروسية، وقام بتصميم مساراتها يوسف المحمودي، وأدار لجنة التحكيم خليل إبراهيم، وتوّج الفائزين هشام الحوسني، مدير الفروسية في المنتجع الرياضي الدولي.

وبمواصفات الجولة الواحدة مفتوحة المشاركة، وتصميم مسار بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سنتيمتراً، أقيمت المنافسة الثانية بمشاركة 60 فارساً وفارسة، نجح منهم 29 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ. وبفارق التوقيت أحرز المركز الأول الفارس علي خلفان الجهوري بالجواد «سناب جاك» من إسطبلات الجهوري.

وانطلقت المنافسات بشوط من جولة على حواجز (105 ـ 110) سنتيمترات، شارك فيه 27 فارساً وفارسة من فئة المبتدئين، ونجح منهم 5 فرسان في إكمال الجولة دون خطأ، وأحرز فرسان القفز من نادي الشارقة للفروسية المراكز الثلاثة الأولى، المركز الأول وناله الفارس أحمد عبد الفتاح بالجواد «كواترو 3».

وتنافس 8 فرسان بخيولهم الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، ونجحت 4 منها في إكمال الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت حقق الفارس سالم أحمد بالجواد «كووبر» جائزة المركز الأول.