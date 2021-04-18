شكرا لقرائتكم خبر عن "تدعى لمين يا كابتن؟".. أحمد سمير فرج: أتمنى الننى يكسر الدنيا ويرد على المنتقدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تدعى لمين يا كابتن".. فقرة يومية يقدمها الخليج 365 خلال أيام شهر رمضان الكريم من خلال التواصل مع نجوم كرة القدم لمعرفة الدعوات التى يتمنون أن تستجاب فى الكرة المصرية وملاعبها أو ما يرجونه للاعبين من الجيل الحالى أو زملائهم السابقين فى الملاعب.

دعوة سادس أيام شهر رمضان كانت من نصيب محمد الننى، نجم منتحبنا الوطنى المحترف في صفوف آرسنال الإنجليزى، وقال أحمد سمير فرج نجم الإسماعيلي السابق، إن الننى واجهة مشرفة للكرة المصرية ويقدم أداءً مميزاً مع أرسنال الإنجليزى، وأنه يتمنى تألقه أكثر في الملاعب الإنجليزية حتى يرد على المنتقدين الذين هاجموه خلال الفترة الماضية.

وبدأ صاحب القدم اليسرى الذهبية مشواره الكروى من الأهلى، لكن لم يبتسم له الحظ كثيراً فى القلعة الحمراء ولم يحصل على فرصته رغم إمكانياته الفنية التى لم يختلف عليها اثنان، ورحل فى هدوء من الأهلى شأنه شأن مئات المواهب التى لم تحصل على فرصتها فى النادى العريق وتنّقل أحمد سمير بين عدة أندية ولعب للزمالك والإسماعيلى، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

لم يصنع سمير فرج لنفسه شعبية فى القطبين لكن صنع جماهيرية طاغية فى الدراويش لدرجة جعلت الجمهور الإسماعيلاوى يكتب اسمه "ع الحيطان". أحمد سمير فرج من أكاديمية الأهلى وبدأ تألقه بقميص الإسماعيلى واستمر مع الدراويش فى الفترة ما بين 2007 وحتى 2012، وبعد فترة قصيرة مع نادى ليرس البلجيكي، انضم أحمد سمير فرج إلى الزمالك قبل أن يعود إلى الإسماعيلى مجددا.

الظهور الأخير لأحمد سمير فرج في الدوري المصري كان بقميص الداخلية، قبل أن يعلن الاعتزال فى يوليو 2018 عبر حسابه على فيس بوك قائلا، “شكرا كره القدم خلتيني العب في اكبر 3 انديه في مصر، وجميع مراحل المنتخبات الوطنيه، واحتراف في ليرس البلجيكي وسو شو الفرنسي”.