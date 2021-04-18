شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: لازم كارتيرون يبدأ بشيكابالا.. والقمة 121 لن تحسم الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لابد أن يدفع بشيكابالا في التشكيل الأساسى للقمة رقم 121.

وقال جمال حمزة في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الإذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى: "عبد الله جمعة أو أحمد فتوح أو محمد عبد الشافى الثلاثة مميزون ولكنى أفضل أن يبدأ كارتيرون مباراة القمة بأحمد فتوح".

ويضيف جمال حمزة: "أفضل أن يبدأ كارتيرون بشيكابالا لأنه يملك الخبرة والمهارة ومستواه متميز في الفترة الأخيرة".

وتابع جمال حمزة: "مباراة القمة الليلة ليست حاسمة على لقب الدوري فما زال المشوار طويلاً لحسم المسابقة".

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربى قمة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، لاسيما أن الجميع يعتبر الكلاسيكو بطولة خاصة لجماهير الناديين.

من جانب آخر أكد مصطفى يونس نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه لايعترف بوجود غيابات في صفوف المارد الأحمر قبل مواجهة الزمالك، مضيفا: "سبب نجوميتى مباراة الأهلى والزمالك حينما خضت أول مباراة في سن 17 عامًا، وتركت بصمة جيدة لدى جمهور الأهلى، وفوزنا على الزمالك 7/1".

وأضاف مصطفى يونس: "لا أعترف بغيابات في فريق الأهلى، كل لاعب مقيد في قائمة الأهلى لازم يؤدى بشكل جيد، كسبنا الزمالك بالناشئين قبل كده".

وتابع نجم الأهلى الأسبق: "شاركت في مباراة قمة في بداياتى وكنت مكلف برقابة حمادة إمام وسجلت هدف حرم الزمالك من التتويج بالدوري وفاز بيه غزل المحلة".

ويضيف مصطفى يونس: "الزمالك حاليًا فريق أعلى فرديًا ولكن الأهلى أفضل جماعيًا بدليل تتويجه بالثلاثية التاريخية، ولكن عندنا مشكلة في موسيمانى مش عارف إمكانيات لاعبيه، وبينزل خايف في المباريات الكبيرة وهذا ينعكس على اللاعبين".

وأكمل مصطفى يونس: "الفرق بين لاعبي الأهلى والزمالك أن الأهلى بيلعب على بطولة بينما يلعب لاعبو الزمالك بحثاً عن الفوز على الأهلى وبيدور على مرتباتهم وتفكيرهم في أمور أخرى ودايما بيمنحوا الأهلى هدايا".