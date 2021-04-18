البنك الأهلي يفوز على أسوان وديًا

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلي الفوز على أسوان بهدفين مقابل لا شيء فى المباراة الودية التى جمعتهما فى الملعب الفرعي باستاد القاهرة، وأحرز الهدفين محمد قاعود وفادي فريد.

ودفع خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي بعدد كبير من اللاعبين على مدار شوطي اللقاء للاطمئنان علي الحالة الفنية للاعبين.

ويستعد فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك في السادس والعشرين من الشهر الجاري في المباراة المؤجلة من الدور الأول ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

فى نفس الوقت صرف مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مستحقات شهر مارس للجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال ولاعبي الفريق، وذلك بعد تأخيرها في وقت سابق بسبب الأزمة المالية التي عصفت بزهرة الجنوب بسبب نقص الموارد، قبل أن يتدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل الأزمة.

وأكد رئيس أسوان في تصريحات لـ "الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بالتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حيث والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادي أسوان تخفيض 30 في المائه من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.