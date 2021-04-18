شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر بيكهام من خطورة بن شرقي فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على توجيه بعض النصائح الخاصة لأحمد رمضان بيكهام قبل مباراة فريقه ضد الزمالك فى قمة الدوري الليلة على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، وكيفية التعامل مع مهام مركزه لأنه سيلعب على أكثر أوراق الزمالك خطورة وهو المغربي أشرف بن شرقي.

ومن المقرر أن يقود أحمد رمضان بيكهام الجبهة اليمنى للأهلي فى القمة 121 بسبب إصابة محمد هاني الظهير الأساسي بشد فى العضلة الضامة، وغيابه عن معسكر القمة.

وحذر موسيماني بيكهام من فقدان التركيز طوال المباراة، وطالبه بأن يتحلى بالهدوء حتى يقدم مستوى متوازنا دفاعيا وهجوميا، وطالبه بضرورة التعامل الجيد فى مراقبة بن شرقي وعند استلام الكرة والتحرك مع التركيز على عدم ترك مساحة أمام للانطلاق.

وحرص موسيماني على إحضار فيديوهات لبن شرقي في الاختراق وكلف بيكهام بمتابعتها حتى يتمكن من مراقبة بن شرقي بشكل جيد، خاصة أنه يجيد اللعب على الأطراف والاختراق إلى العمق أيضا، وهو ما حذر منه بيكهام وطالبه بالتركيز الشديد طوال المباراة.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121، من خلال الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا، وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا، من أجل الفوز في القمة وتأمين صدارة الدوري والثأر للهزيمة من الزمالك في آخر قمة بالدوري، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب، وعدم ترك المساحات للاعبي الخصم.

وقام موسيماني ومعاونوه بدراسة أسلوب لعب الزمالك في آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض، تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، للتعرف على أسلوب لعبه في التحضير والاستحواذ على الكرة والاختراق.

وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات، خاصة أن كارتيرون يفضل أن يكون رد الفعل دائما من خلال منح الاستحواذ للخصم، على أن يعتمد على الكرات المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، من خلال استغلال سرعات لاعبيه، مثل أشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما.