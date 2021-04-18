شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك للقمة فى محاضرة الفندق بعد الإفطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الذى سيخوض به مباراة الأهلي في المحاضرة الفنية التى سيعقدها مع اللاعبين فى السابعة مساءً عقب تناول وجبة الإفطار.

ويتناول اللاعبون وجبة الإفطار وبعدها المحاضرة الفنية التي تستغرق ما يقرب من ربع ساعة، سيتم خلالها إعلان التشكيل، على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة فى السابعة والنصف مساءً، حيث ستقام المباراة فى التاسعة والنصف مساءً ضمن مؤجلات الجولة الرابعة للدوري.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : حازم إمام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : أوباما – أشرف بن شرقي – شيكابالا – سيف الدين الجزيري.

من ناحية أخرى، حرص باتريس كارتيرون علي التنسيق مع الجهاز الطبي والجهاز المعاون بشأن الوجبة الرئيسية التي يتناولها لاعبو الفريق اليوم قبل مواجهة الأهلي، وسيتناول اللاعبون على الإفطار وجبة تحتوى على فراخ ومكرونة مع بعض الفاكهة الطازجة، على أن يتناول اللاعبون بعض الأطعمة الخفيفة التي تمنح الجسم أملاح وفيتامينات قبل التحرك من فندق الإقامة استعدادا للمباراة.

فيما استقر الفرنسي باتريس كارتيرون على الدفع بعبد الله جمعة، الظهير الأيسر لفريق الزمالك، في مركز الجناح الأيسر أمام الأهلي، وقرر كارتيرون أن يكون عبد الله جمعة هو البديل للمغربي اشرف بن شرقي في مركز الظهير الأيسر، حيث سيدفع كارتيرون باشرف بن شرقي في التشكيل الأساسي للمباراة، بينما يظل عبد الله جمعة على الدكة كبديلا له وليس في مركز الظهير الأيسر، حيث سيكون مركز الظهير الأيسر للثنائي أحمد فتوح ومحمد عبد الشافي فقط في القمة.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة، وذلك بعد أن خاض الفارس الأبيض 14 مباراة، فاز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر في لقاء وحيد.

وسجل فريق الزمالك 23 هدفاً كأقوى ثاني هجوم في مسابقة الدوري بعد سموحة صاحب المركز الأول، بينما استقبل مرماه 6 أهداف كثاني أقوى خط دفاع بعد الأهلي.

فيما يحتل فريق الأهلي في المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 27 نقطة، وذلك بعد أن خاض الأحمر 11 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وسجل فريق الأهلي 23 هدفاً بالتساوي مع الزمالك، واستقبلت شباكه 5 أهداف.