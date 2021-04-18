شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سباق الترايثلون يقسم إلى 5 توقيتات و3 ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الترايثلون لعبة مكونة من 3 رياضات، "السباحة وركوب الدراجات بالإضافة إلى الجري"، وجميعها ألعاب أولمبية، ويقوم اللاعبون فى هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر، ثم بعد ذلك الركض والجرى بمسافة 10 كيلو متر حيث يفوز الشخص عند إنهاء السباقات خلال ساعة و 50 دقيقة.

بداية ظهور الترياثلون وتطورها تمت فى أوائل القرن العشرين، وكانت أول مسابقة مسجلة من هذه الرياضة فى عام 1901 فى المدينة الفرنسية جوينفيل لو بونت، وبعد ذلك أقيمت العديد من المسابقات التى كانت تحمل نفس الاسم والتى اشتهرت بالسباقات الثلاثة ومن أهمها مسابقات عام 1934 التى أقيمت فى مدينة لاروشيل الفرنسية والتى كانت تحتوى على ثلاث سباقات الأول السباحة عبر القناة لمسافة 200 متر، ثم السير بالدراجات حول ميناء لاروشيل لمسافة 10 كيلو متر، وبعد ذلك الركض لمسافة 1.2 كيلو متر، واستمرت هذه الرياضة بالتطور حتى عام 1974.

ويتم توقيت السباق الثلاثى فى خمسة أقسام متتالية، الوقت الأول من بداية السباحة إلى بداية الانتقال الأول أى وقت السباحة، ومن بداية الانتقال الأول إلى نهاية الانتقال الأول (وقت T1)، ثم الوقت الثالث من بداية ركوب الدراجات إلى نهاية ساق الدراجات (وقت ركوب الدراجات)، والوقت الرابع من بداية الانتقال الثانى إلى نهاية الانتقال الثانى (وقت T2)، أخيرًا من بداية السباق إلى نهاية السباق، وفى ذلك الوقت يتم الانتهاء من السباق الثلاثي.