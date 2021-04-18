شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. عبد الحميد بسيونى: فراخ مشوية وطاجن تورلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم، ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق، الذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله فى سادس أيام شهر رمضان، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "طاجن تورلى وفراخ مشوية".

وقال بسيونى، إنه سيتناول أيضا على مائدة الإفطار أرز معمر وشوربة والتى تعد من الأطباق الرئيسية على الإفطار.

ويحرص بسيونى فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وعائلته، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

بسيونى يحرص أيضا على تناول الإفطار فى منزله بصحبة أبناؤه وزوجته أكثر من العزومات خاصة فى ظل المحافظة على الإجراءات الاحترازية.