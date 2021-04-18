شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر سيتى» يقرر تعديل عقد «فودين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادى مانشستر سيتى الإنجليزى تعديل عقد فيل فودين، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

وذكرت صحيفة «ميرور» البريطانية أن فيل فودين أثبت نفسه كأحد أهم لاعبى مانشستر سيتى خلال الموسم الحالى، لذا قرر المسؤولون في النادى مكافأة اللاعب بزيادة بالغة في الراتب، مشيرة إلى أن عقد فودين الحالى يمتد حتى صيف 2024، ويحصل خلاله على راتب يبلغ 30 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا. وأوضحت الصحيفة أن فودين سيحصل في العقد الجديد على 100 ألف إسترلينى أسبوعيًا، مما يزيد على 3 أضعاف راتبه الحالى، موضحة أن العقد الجديد للاعب الإنجليزى سيمتد حتى صيف 2026. وأشارت إلى أن فودين سجل 13 هدفًا هذا الموسم، ونجح في تعويض رحيل دافيد سيلفا عن مانشستر سيتى خلال الصيف الماضى.

يُذكر أن مانشستر سيتى يحتل صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 74 نقطة، جمعها من الفوز في 23 مباراة وتعادل في 5 مباريات وتعرض للهزيمة في 4 لقاءات.