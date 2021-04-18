شكرا لقرائتكم خبر عن «تشيلسى» يسعى للتعاقد مع «بيلينجهام» فى الميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر نادى تشيلسى الإنجليزى صرف النظر عن التعاقد مع ديكلان رايس، لاعب فريق وست هام يونايتد الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان النادى اللندنى يخطط لتدعيم خط وسط الفريق بضم ديكلان رايس، لاعب وست هام يونايتد، خلال حقبة المدرب السابق فرانك لامبارد.

وذكرت صحيفة «سبورت بيلد» الإلمانية أن نادى تشيلسى قرر صرف النظر عن جلب هدف لامبارد السابق، لتلبية رغبة توخيل فى ضم الإنجليزى جودى بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند.

وأشارت إلى إمكانية تحرك البلوز نحو صاحب الـ17 عامًا بدفع حوالى 115 مليون يورو نظير جلبه إلى ملعب ستامفورد بريدج، الصيف المقبل، فى صفقة قياسية.

وكان بيلينجهام انضم إلى صفوف بوروسيا دوتموند، فى الميركاتو الصيفى الماضى، قادمًا من برمنجهام سيتى الإنجليزى مقابل 23 مليون يورو.

يُذكر أن تشيلسى تأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، حيث سيلتقى مع ريـال مدريد يوم 27 إبريل الجارى، فى مباراة الذهاب.