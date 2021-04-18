شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يخطف تعادلًا مثيرًا من فولهام في الوقت القاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق أرسنال من خطف تعادل مثير أمام منافسه فولهام بهدف لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة ال32 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

نجح الضيوف في التقدم في النتيجة عن طريق اللاعب جوش ماجا من ركلة جزاء في الدقيقة 59، وحاول أصحاب الأرض العودةة مجدداً وتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وظلت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة عندما تمكن إيدي نيكتاه من تسجيل هدف التعادل للجانزر في الدقيقة 97.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة رقم 46 ليحتل المركز التاسع من جدول الترتيب كما زاد رصيد فولهام إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر.