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أرسنال يخطف تعادلًا مثيرًا من فولهام في الوقت القاتل

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن فريق أرسنال من خطف تعادل مثير أمام منافسه فولهام بهدف لكلاً منهما، في إطار مباريات الجولة ال32 من منافسات الممتاز.

نجح الضيوف في التقدم في النتيجة عن طريق اللاعب جوش ماجا من ركلة جزاء في الدقيقة 59، وحاول أصحاب الأرض العودةة مجدداً وتسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وظلت النتيجة معلقة حتى اللحظات الأخيرة عندما تمكن إيدي نيكتاه من تسجيل هدف التعادل للجانزر في الدقيقة 97.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد أرسنال إلى النقطة رقم 46 ليحتل المركز التاسع من جدول الترتيب كما زاد رصيد فولهام إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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