شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا: أثق فى بقاء ميسى مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد خوان لابورتا، رئيس نادى برشلونة الإسبانى، أن الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم الفريق سيوقع عقدًا جديدًا للبقاء فى النادى الكتالونى، حيث ينتهى تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالى.

ولم يحسم اللاعب موقفه من البقاء مع الفريق الكتالونى، فى ظل المحاولات القوية من باريس سان جيرمان الفرنسى ومانشستر سيتى الإنجليزى لضم اللاعب. ورغم هذا، يظل لابورتا حريصًا ومصرًا على إبرام عقد جديد مع ميسى، الذى قضى كل مسيرته الكروية حتى الآن فى «كامب نو» معقل برشلونة.

ولدى سؤاله عن موقف ميسى، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم ست مرات سابقة، من التجديد، قال لابورتا فى تصريحات إلى «ديبورتيس كواترو»: «كل شىء يسير على نحو جيد».

وأضاف: «سأفعل كل ما بوسعى وفى إطار إمكانيات النادى للإبقاء عليه. هذا هو ما نفعله. ميسى لديه حافز.. إنه شخص استثئنائى، وأنا على قناعة بأنه سيرغب فى البقاء ببرشلونة».

ويتصدر ميسى قائمة هدافى الدورى الإسبانى حاليا برصيد 23 هدفا، كما صنع ثمانية أهداف، وذلك على مدار 28 مباراة خاضها مع برشلونة فى المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وسجل ميسى 29 هدفًا مع برشلونة فى مختلف المسابقات خلال الموسم الحالى حتى الآن.

وفى سياق آخر حدد الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، الراتب الذى يريد الحصول عليه فى ناديه الجديد خلال الموسم المقبل.

وينتهى عقد أجويرو مع مانشستر سيتى فى الصيف المقبل، وأعلن النادى الإنجليزى عن عدم استمراره فى صفوف الفريق بعد نهاية الموسم الحالى.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن أجويرو يريد الحصول على راتب سنوى يبلغ 12 مليون يورو فى ناديه الجديد، مشيرة إلى أنه ليس واضحًا قدرة أى نادٍ على تحمل هذا الراتب، بالنظر إلى عمر أجويرو (32 عامًا)، وتاريخ إصاباته فى المواسم الأخيرة. وأوضحت أن أجويرو يحظى باهتمام برشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس وتشيلسى.

يُذكر أن اللاعب الأرجنتينى انضم إلى السيتى فى صيف 2011، وكان إحدى الركائز الأساسية للفريق الإنجليزى خلال السنوات العشر الماضية، حيث قاده للفوز بثلاثة ألقاب للدورى الإنجليزى، وكأس الاتحاد الإنجليزى وخمسة لكأس الرابطة.

ونجح أجويرو، فى إحراز 257 هدفًا خلال 384 مباراة خاضها مع السيتى فى كل المسابقات. وينظر إلى سيرجيو أجويرو أنه أحد أعظم اللاعبين فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز، وهو أكبر هدافى المسابقة من حيث عدد الأهداف المسجلة بالنسبة لعدد الدقائق التى لعبها. يعد أجويرو أكثر من سجل أهدافا خارج ملعب فريقه فى تاريخ الدورى الإنجليزى الممتاز، وفى يناير 2020 تفوق على آلان شيرر ليسجل الرقم القياسى لأكبر عدد من «الهاتريك» بالدورى الإنجليزى الممتاز بعد تسجيله 12 «هاتريك» أمام أستون فيلا على ملعب الأخير.