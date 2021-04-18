شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يتحسر على ضياع لقب «مونت كارلو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رافائيل نادال، عن حسرته بعد ضياع فرصة التتويج بلقب في بداية موسم بطولات الملاعب الرملية للتنس، عقب خسارته 6-2 و4-6 و6-2 من الروسى أندريه روبليف، في دور الثمانية ببطولة مونت كارلو للأساتذة.

وخاض نادال أول بطولة منذ الخسارة أمام ستيفانوس تيستيباس في دور الثمانية في أستراليا المفتوحة، وعانى اللاعب الحاصل على 20 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى، ليتعرض للخسارة السادسة فقط في البطولة التي توج بلقبها 11 مرة.

وأبلغ نادال الصحفيين: «إنها بطولة مهمة في مسيرتى وأشعر بالحزن دائما عند الخسارة هنا، لأنها مهمة لى وأهدرت فرصة بدء موسم بطولات الملاعب الرملية بطريقة مناسبة». وأضاف: «لكن هذا ليس وقت الشكوى والأمر الوحيد الذي يمكننى فعله هو الذهاب إلى برشلونة ومواصلة التدريب، ومحاولة ضبط الأوضاع ومعالجة الأخطاء الكثيرة». وأتم: «أشياء قليلة يمكن أن تحدث اختلافات كبيرة في نتيجة اليوم».

من جهته، قال روبليف إن فوزه الأول على نادال من أفضل الانتصارات في مسيرته، لكنه يدرك أن منافسه لم يكن في مستواه المعهود. وتابع: «إذا تحدثنا عن (رافا) فهو أفضل لاعب على الملاعب الرملية في التاريخ، وهذا واحد من أفضل انتصاراتى».

وأضاف: «لكن من جهة أخرى بالتأكيد لم يلعب بمستواه الجيد المعروف، وعندما يكون في حالته من الصعب اللعب أمامه وتوقع الفوز».