شكرا لقرائتكم خبر عن «زيدان» يثير الغموض حول مصيره مع «الريال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لريال مدريد، أن التجديد للميرنجى لا يشغله خلال الوقت الحالى، مشددا على تركيزه فقط في الفوز بالمباريات مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفى: «نحن جميعًا سُعداء بالفريق، وأنا سعيد جدًا كمدرب، ويتبقى أمامنا 10 مباريات خلال 30 يوما، وسعيد لكوننا نقاتل في جميع المسابقات».

وعن أعظم ميزة له كمدرب، أجاب: «أستمتع بما أفعله كل يوم وأعمل، وربح هؤلاء اللاعبون الكثير لأنهم يريدون دائمًا المزيد، ونحن نعرف كيف نعانى ونفوز». وحول إمكانية تجديد عقده، كشف: «أنا سعيد من أجل استمرار فلورينتينو بيريز رئيسًا، ولا أحد يعرف ماذا سيحدث بعد ذلك، فيمكن أن تحصل على عقد لمدة 4 أو 5 سنوات وترحل غدًا، أو العكس توقع لسنة واحدة وتبقى لفترة أطول، فهذا لا يعنى أي شىء». وأضاف: «ميليتاو ملتزم، ولعب بشكل جيد، والجميع يريدون اللعب وهو مثل أي شخص آخر، ومستعد دائمًا وهو الشىء الأكثر أهمية». وتابع: «القلق من حدوث تراجع؟.. لقد عشنا أيامًا صعبة للغاية، ونعلم ذلك، لكننا نعرف الوضع واللاعبون أذكياء، ويجب أن نتعافى حيث سنخوض غدًا مباراة تتطلب مجهودًا بدنيا كبيرًا».

وأردف: «احتمالية الرحيل أو الاستمرار؟.. لا أحد يعلم ما سيحدث، ولا أفكر في المستقبل، لا الآن ولا حتى حين قالت الصحافة إنه يجب إقالة زيدان، ولن يتغير أي شىء، وتركيزنا على مواجهة الغد».

وعن موقف هازارد، أوضح: «إنه بخير، وأفضل، ويريد العودة للعب مع الفريق».

واستكمل: «مدرب محظوظ؟.. نعم أنا محظوظ، لكن ما الذي سأغيره؟.. أنا محظوظ لتدريبى هذا النادى العظيم، ولا أعتقد أننى مدرب كارثى ولا أرى أننى الأفضل في العالم، والمهم أن أضع الشغف الذي أريده في عملى، وقبل كل شىء اللاعبون هم الأساس». وواصل: «خطة للمداورة؟.. لدينا 10 مباريات متبقية، ولدى جميع اللاعبين، لكن أعتقد الذين شاركوا قدموا أداءً جيدًا، لكننا لم نفز بأى شىء حتى الآن وهذا هو الواقع».

وأشار زيدان إلى أن كارفاخال أصبح في حالة أفضل، مؤكدًا أن ذلك سيكون في مصلحة الفريق.

وأتم: «انتقاد رئيس مارسيليا للمدربين الفرنسيين؟.. لا أوافق وجهة النظر هذه، بل على العكس تماما، ما يقدمه المدربون الفرنسيون جيد جدًا على جميع المستويات».