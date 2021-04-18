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رئيس الزمالك يطمئن على الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى اللواءعماد عبدالعزيز رئيس نادي الزمالك، ونائبه المستشار هشام إبراهيم اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان على الحالة الصحية للسيد الوزير بعد تعرضه لحادث سير صباح اليوم أثناء سفره لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المنشآت .

واستقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي بسبب اختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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