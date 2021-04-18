شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال الازمة بين إدارة الزمالك واتحاد اليد: نرفض الوصاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك رفضها التام شكلا ومضمونا للخطاب المرسل من الاتحاد المصري لكرة اليد بشأن عدم مشاركة اللاعب حسن وليد قداح في المباريات المقبلة إلا بعد العرض على طبيب المنتخب.

وتؤكد إدارة النادي أنها ترفض الوصاية من أي اتحاد رياضي وحريصة على لاعبيها أكثر من أي جهة أخرى كما أن النادي هو الذي قرر عدم مشاركته في المباريات الأخيرة بسبب إصابته بجزع في أربطة الركبة، ولم يشارك في المباريات الأخيرة وأبرزها قمة الأهلي على حسم الدوري كما سيغيب عن مباراة القمة الفاصلة غدا.

وتشير إدارة النادي إلى أن انضمام اللاعب لمعسكر الفريق جاء لحرص اللاعب على دعم فريقه معنويا قبل المباراة الفاصلة لحسم اللقب غدا.

وتشدد إدارة الزمالك أن الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بالنادي على أعلى مستوى ولن يسمح بمشاركة أي لاعب إلا بعد الاطمئنان على سلامته بصورة كاملة.