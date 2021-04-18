شكرا لقرائتكم خبر عن «لوكاكو ولاوتارو» الأفضل فى «إنتر ميلان» خلال فبراير ومارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج المهاجمان البلجيكى روميلو لوكاكو والأرجنتينى لاوتارو مارتينيز بجائزة أفضل هدف عن شهرى فبراير ومارس 2021.

ونشر حساب إنتر ميلان الإيطالى عبر موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، فوز المهاجمين بأفضل هدفين فى فبراير ومارس، حيث فاز لوكاكو بجائزة الهدف الأفضل لشهر فبراير عن نهايته الرائعة فى فوز ديربى ديلا مادونينا 3-0 على ميلان، فى حين أن رأسية مارتينيز فى الفوز 2-1 على تورينو جعلته يفوز بجائزة هدف شهر مارس.

وأعلن حساب إنتر ميلان الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» من خلال نشر صورة للثنائى يحملان جائزتهما وكتب عليها: «اختار الجمهور هدف لوكاكو ضد ميلان ورأسية لاوتارو ضد تورينو كأفضل أهدافنا خلال شهرى فبراير ومارس على التوالى، هل توافق؟».

ويحتل إنتر ميلان صدارة ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 74 نقطة، بفارق 11 نقطة عن ميلان صاحب الوصافة.