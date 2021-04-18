شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي اليوم الأحد مانشستر يونايتد بنظيره بيرنلي، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء، اليوم الأحد.

وقد أعلن أولي جونر سالشاير التشكيل الرسمي لفريقه، إذ جاء تشكيل مانشستر يونايد كالتالي:

حراسة المرمى: هندرسون

خط الدفاع: بيساكا، لينديلوف، ماجوير، شاو

خط الوسط: ملكتومنلي، فريد

خط الهجوم:راشفورد، فيرنالديز، بوجبا، جرينوود

بينما استقر شن ديتش، المدير الفني لفريق بيرنلي على التشكيل النهائي لفريقه وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: فيرل

خط الدفاع: لوتون، تاركوفسكي، ميي، تايلور

خط الوسط: جودموندسون، كورك، ويستوود، ماكنيل

خط الهجوم: وود، براونهيل