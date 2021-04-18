شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة طائرة الزمالك فى البطولة الافريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري والمقررة إقامتها في تونس عن وقوع فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك فى المجموعة الرابعة من البطولة.

وتضم المجموعة التي وقع فيها الزمالك كلا من..

– أسبور بطل “الكونغو”

– جى اس يو بطل ” كينيا ”

– الجمارك بطل “نيجيريا ” .

ويقود طائرة الزمالك محمد اللقانى مديرا فنيا ويعاونه كل من هشام قطب مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا.

ويخوض الزمالك البطولة الإفريقية التى تقام من 18 وحتى 26 من ابريل الحالي وفي رصيده ٥ بطولات ويسعى للفوز بالبطولة السادسة.