شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الكرة المصرية.. التشكيل المتوقع للزمالك امام الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو ملعب استاد القاهرة، حيث يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، نظيره الاهلى فى قمة الكرة المصرية، والكلاسيكو التاريخى والاهم افريقيا وعربيا وفى الشرق الاوسط، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد

ومن المتوقع ان يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من،

حراسة المرمي: جنش

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - الونش – عبد الشافي

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي

خط الوسط الهجومي: أوباما – شيكابالا - بن شرقي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي حيث جاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى: محمود جنش – محمد أبو جبل

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبدالغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح- عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها مساء الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.