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طارق العشرى: ننتظر مباراة خططية بين كارتيرون وموسيمانى .. وعادلة من محمود البنا

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشرى المدير الفني السابق لطلائع الجيش أن الكرة المصرية تنتظر مباراة خططية من كارتيرون وموسيمانى الليلة.

وقال طارق العشرى في مداخلة اذاعية :«نتمنى أن تنقل القمة الصورة الحضارية لمصر خاصة أننا في شهر كريم وأمام مباراة ينتظرها العالم الافريقى والعربى بالكامل وهى مسئولية الأجهزة الفنية واللاعبين».

ويضيف طارق العشرى:«ننتظر مباراة خططية بين موسيمانى وكارتيرون يتعلم منها المدربين».

وأكمل العشرى:«بغض النظر عن غيابات الاهلى المؤثرة التي تمثل أرق لموسيمانى ودفعة معنوية لكارتيرون، أعتقد المباراة سوف تشهد ميلاد نجوم وعلى سبيل المثال على لطفى حارس الاهلى قد يستغلها ليثبت أحقيته في خلافة الشناوى».

وتابع المدير الفني السابق للطلائع :«الأقل أخطاء والأكثر تركيز واستغلال أنصاف

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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