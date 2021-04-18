شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: ننتظر مباراة خططية بين كارتيرون وموسيمانى .. وعادلة من محمود البنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق العشرى المدير الفني السابق لطلائع الجيش أن الكرة المصرية تنتظر مباراة خططية من كارتيرون وموسيمانى الليلة.

وقال طارق العشرى في مداخلة اذاعية :«نتمنى أن تنقل القمة الصورة الحضارية لمصر خاصة أننا في شهر كريم وأمام مباراة ينتظرها العالم الافريقى والعربى بالكامل وهى مسئولية الأجهزة الفنية واللاعبين».

ويضيف طارق العشرى:«ننتظر مباراة خططية بين موسيمانى وكارتيرون يتعلم منها المدربين».

وأكمل العشرى:«بغض النظر عن غيابات الاهلى المؤثرة التي تمثل أرق لموسيمانى ودفعة معنوية لكارتيرون، أعتقد المباراة سوف تشهد ميلاد نجوم وعلى سبيل المثال على لطفى حارس الاهلى قد يستغلها ليثبت أحقيته في خلافة الشناوى».

وتابع المدير الفني السابق للطلائع :«الأقل أخطاء والأكثر تركيز واستغلال أنصاف