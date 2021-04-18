شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: أن الأوان أن يرفض الحكام دور ضيف الشرف في القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى أحمد الشناوى الخبير التحكيمى، أن مباراة القمة لابد أن تكون بصافرة تحكيمية مصرية بعد غياب طويل، وقال أحمد الشناوى في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم في رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى :«كلنا خلف محمود البنا الليلة نشجعه حتى يكون التوفيق حليف الطاقم بالكامل في القمة، والبنا جاهز ومستعد للمباراة وكذلك حكام الفيديو والمساعدين».

ويضيف أحمد الشناوى :«لو كنت رئيساً للجنة الحكام كنت سأوافق على تعيين حكم مصري للقمة، كيف في أهم مباراة في الدوري المصرى يظل الحكم المصرى طيلة 50 سنة ضيف شرف فيها».

وتابع الخبير التحكيمى:«الحكام الأجانب تخطىء فلماذا نتقبل أخطاؤهم ونرفضها للحكام المصريين، خطوة جيدة ظهور البنا الليلة، لإعادة الثقة في التحكيم المصرى».

وأكمل أحمد الشناوى:«ثقتنا كبيرة في محمود البنا وعارفين هتعمل مباراة كويسة، وعايز الناس متركزش على الأخطاء».