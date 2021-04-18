شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: حكم الأهلي والزمالك بلدياتي.. وأثق في أداءه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، أن الغيابات العديدة في صفوف الاهلى لاتعنى سهولة المباراة بالنسبة للزمالك.

وقال طارق يحيى في مداخلة اذاعية :«توقيت القمة صعب بالنسبة للأهلى لانه عنده غيابات مؤثرة مثل أجاى ومعلول والشناوى ووليد سليمان ومحمد هانى ، وفى الزمالك يغيب إمام عاشور فقط».

ويضيف طارق يحيى :«كثرة الغيابات لاتعنى أن الفريق الذى صفوفه مكتملة سيفوز ، أول مباراة ليا في القمة كنت بديل ونزلت قلبت الماتش مع فاروق جعفر وهذا يؤكد خطورة بدلاء الاهلى في القمة ».

وأكمل مدرب الزمالك الأسبق :«المباراة صعبة للفريقين ، أتمنى الفوز للزمالك حتى يكون هناك فارق ثلاثة نقاط في حالة فوز الاهلى بمؤجلاته ، القمة في رمضان بتكون هادية مفيهاش مشكلة».

وتابع طارق يحيى :«محمود البنا حكم المباراة بلدياتى وعنده القدرة يخرج بالقمة لبر الأمان بس لازم لاعبو الفريقين يساعدوه بغض النظر عن النتيجة ، نتمنى قرارات سليمة مفيهاش مشاكل».

وأضاف طارق يحيى :«لاعبو الزمالك في أيديهم رد اعتبارهم أمام الاهلى الليلة ، احترموا فريق الاهلى مهما كان فيه غيابات لانه نادى كبير، لازم نضغط طول 60 دقيقة عشان يحصل أخطاء لفرقة الاهلى».