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عبد الحميد بسيونى: القمة لاتعترف بالغيابات.. ومبسوط بالحكم المصرى

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هشام أبو حديد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش ونجم الزمالك الأسبق ، أن قمة الاهلى والزمالك لاتعترف بالغيابات وترفع شعار بمن حضر.

وقال بسيونى في تصريحات إذاعية: «أتمنى نشوف مباراة فنية على أعلى مستوى ونشوف قمة على المستوى الاخلاقى والانضباطى».


وأضاف عبد الحميد بسيونى :«الفريق الأكثر هدوء وانتشار في الملعب وإستغلال للفرص سيفوز بالقمة ، والغيابات لايكون لها تأثير في القمة سواء في الاهلى أو الزمالك ، دائماً القمة بمن حضر».
وتابع نجم الزمالك الأسبق :«سعيد بوجود حكم مصري في القمة ، وواثق في التحكيم المصرى ، عانينا كثيراً من أخطاء التحكيم الاجنبى في القمة».


وأكمل المدير الفني للطلائع :"لعبت مباريات قمة كثيرة وكانت أجمل من الكلاسيكو في الوقت الحاضر لانها كانت بحضور جماهيرى كبير ، لوحة فنية رائعة لاتنسى في تاريخ أي لاعب».
وعن المهاجمين قال عبد الحميد بسيونى:«أتوقع ظهور مروان حمدى في هجوم الزمالك ومحمد شريف في هجوم الاهلى فهو لاعب مميز للغاية».

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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