الدوري الإسباني: اشبيلية يوسّع الفارق مع سوسييداد وفوز اوساسونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة 31 من ​الدوري الإسباني​ لكرة القدم، فاز فريق ​إشبيلية​ على ريال سوسييداد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جرت على ملعب أنويتا.



استهل التسجيل لاعب سوسييداد كارلوس فرنانديز في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، في المقابل سجل فريق إشبيلية هدفين عن طريق كل من فرناندو ريجيس في الدقيقة 22 ويوسف النصيري في الدقيقة 24.

وفي مباراة ثانية، فاز فريق ​أوساسونا​ على إلتشي بثنائية نظيفة في المباراة التي جرت على ملعب أل سادار.

أحرز أوساسونا التقدم في الشوط الأول بعد الهدف الذي سجله اللاعب إنريكي بارخا في الدقيقة 38، وأضاف الهدف الثاني زميله دييغو غونزاليس بولانكو عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 68.