روبرتسون: لاعبو ليدز يونايتد يمتلكون اسلوباً فريداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

كشف لاعب نادي ليفربول الانكليزي ​آندي روبرتسون​ أن فريقه يرغب في تحقيق الفوز على ​ليدز يونايتد​، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الانكليزي الممتاز.



وفي حديث له، قال روبرتسون: "أنت تعلم أنهم سيركضون حتى النهاية، إنهم يشبهوننا قليلاً في ذلك، لكن المسافة التي يقطعونها مخيفة، إنهم يلعبون أسلوبًا فريدًا للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنهم كانوا نوعًا ما كيانًا غير معروف في الدوري في السابق، لكنهم الآن قد ختموا بصمتهم وختموا سلطتهم على هذا الدوري ولهذا السبب هم في المركز الذي هم فيه".

واختتم: "لقد قدمنا ​​لأنفسنا تحديًا، وقدمنا ​​لأنفسنا معركة شاقة، لكنها معركة سنقاتل من أجلها ونحتاج إلى إنهاء هذا الموسم بقوة لننتهي إلى حيث نريد أن نكون في الموسم المقبل".