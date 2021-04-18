الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتمسك بالوصافة بفوز صعب على سانت ايتيان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، حقق فريق ​باريس سان جيرمان​ فوزا مهما على ​سانت إيتيان​ بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب بارك دي برينس.



استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، حتى افتتح التسجيل فريق سانت إيتيان عن طريق اللاعب دينيس بوانغا في الدقيقة 77. في المقابل نجح فريق ماوريسيو بوتشيتينو في تسجيل هدفين عن طريق نجم الفريق كيليان ​مبابي​ في الدقيقتين 79 و87.

من جهته أحرز سانت إيتيان هدف التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق اللاعب رومان هاموما، قبل أن يخطف البي أس جي هدف الفوز في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب ماورو إيكاردي.