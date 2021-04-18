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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان يتمسك بالوصافة بفوز صعب على سانت ايتيان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021
ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا مهما على سانت إيتيان بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت على ملعب بارك دي برينس.
استمر الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، حتى افتتح التسجيل فريق سانت إيتيان عن طريق اللاعب دينيس بوانغا في الدقيقة 77. في المقابل نجح فريق ماوريسيو بوتشيتينو في تسجيل هدفين عن طريق نجم الفريق كيليان مبابي في الدقيقتين 79 و87.
من جهته أحرز سانت إيتيان هدف التعادل في الدقيقة 90+2 عن طريق اللاعب رومان هاموما، قبل أن يخطف البي أس جي هدف الفوز في الدقيقة 90+5 عن طريق اللاعب ماورو إيكاردي.