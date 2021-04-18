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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كاير: الفوز على جنوى كان صعباً للغاية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021
اوضح مدافع فريق ميلان سيمون كاير ان فريقه حقق فوزاً صعبًا في المباراة التي جمعته امام نظيره جنوى، والتي انتهت بواقع 2 - 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الايطالي لكرة القدم.
وخلال تصريحات له، قال كاير: "النصر يحسب أكثر من 3 نقاط، لم يكن من الطبيعي أن نكون بدون فوز على ملعبنا في سبع مباريات".
واضاف: "لقد عانينا قليًلا في الشوط الثاني وكان علينا إنهاء المباراة في وقت سابق، انها خطوة جيدة للأمام مقارنًة بالمباريات القليلة الماضية".
واختتم: "للأسف نستمر في استقبال الأهداف السيئة، ويحدث ذلك في بعض الأحيان وهناك فترات أخرى تسير فيها الأمور على ما يرام".