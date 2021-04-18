بيان من نادي بايرن ميونيخ تعقيبا على تصريحات فليك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

أصدر نادي ​بايرن ميونيخ​ بيانا قال فيه إنهم "لا يوافقون" على طلب هاينز ​فليك​ بإنهاء عقده كمدرب للفريق في نهاية الموسم.



وجاء في بيان النادي: "أعلن مدرب بايرن ميونيخ، هاينز فليك، أمس (السبت)، عن رغبته في إنهاء عقده الذي يستمر حتى حزيران 2023، في نهاية الموسم الحالي. كان هاينز فليك قد أبلغ المجلس التنفيذي لبايرن ميونيخ بهذه الرغبة خلال الأسبوع الماضي".

وتابع: "اتفق هاينز فليك وبايرن ميونيخ على التركيز على المباريات ضد فولفسبورغ وباير ليفركوزن (20 نيسان) وماينز (24 نيسان)، من أجل عدم تعطيل تركيز النادي بأكمله على هذه المباريات المهمة. البايرن لا يوافق على التصريحات الأحادية الصادرة عن هاينز فليك وسيواصل المحادثات بعد المباراة في ماينز، كما هو متفق عليه".