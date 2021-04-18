لاعبو برشلونة يصطفون للحصول على صورة مع ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

اصطف لاعبو نادي ​برشلونة​ للحصول على صورة مع قائد فريقهم الارجنتيني ​ليونيل ميسي​ بعد فوزهم بلقب ​كاس ملك اسبانيا​ على حساب نادي اتلتيكو بلباو، حيث حسم الفريق الكتالوني المباراة النهائية لمصلحته برباعية نظيفة، سجل خلالها ميسي هدفين اثنين عند الدقيقة 68 و 72.



ويظهر لاعبو برشلونة وهم ينتظرون دورهم للحصول على صورة مع قائد الفريق الى جانب الكأس ال 31 التي يحرزها الفريق الكتالوني في بطولة كاس ملك اسبانيا في تاريخه، علماً ان عقد ميسي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي.