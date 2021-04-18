الدوري الايطالي: ميلان يعزز وصفاته بفوز صعب على جنوى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021

عزز نادي ​ميلان​ وصافته في ترتيب الدوري الايطالي للموسم الحالي، حيث نجح ميلان في رفع رصيده من النقاط الى 66 نقطة بعد الفوز الذي حققه على حساب نادي ​جنوى​ بثنائية مقابل هدف واحد، ليقلص بذلك الفارق مع المتصدر الى ثماني نقاط. وكان ميلان قد افتتح التسجيل عن طريق انتي ريبيتش عند الدقيقة 13، الا ان ماتيا ديسترو نجح في معادلة الارقام لجنوى قبل نهاية الشوط الاول عند الدقيقة 37.

