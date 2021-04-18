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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الايطالي: ميلان يعزز وصفاته بفوز صعب على جنوى والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 18 أبريل 2021
عزز نادي ميلان وصافته في ترتيب الدوري الايطالي للموسم الحالي، حيث نجح ميلان في رفع رصيده من النقاط الى 66 نقطة بعد الفوز الذي حققه على حساب نادي جنوى بثنائية مقابل هدف واحد، ليقلص بذلك الفارق مع المتصدر الى ثماني نقاط. وكان ميلان قد افتتح التسجيل عن طريق انتي ريبيتش عند الدقيقة 13، الا ان ماتيا ديسترو نجح في معادلة الارقام لجنوى قبل نهاية الشوط الاول عند الدقيقة 37.
استمر ضغط الميلان في الشوط الثاني ليثمر هدف من خطأ ارتكبه مدافع جنوى جيان لوكا سكاماكا عند الدقيقة 68، حاول بعدها جنوى معادلة الارقام الا ان دفاع ميلان الصلب وقف في وجه جميع الهجمات، لتنتهي المباراة بفوز ميلان بهدفين مقابل هدف واحد.