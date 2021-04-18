شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطمئن فى اتصال هاتفى على الحالة الصحية لوزير الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث صباح اليوم أثناء توجهه إلى محافظة البحيرة لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

من جهته، أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس نادى الزمالك، ونائبه المستشار هشام إبراهيم، اتصالا هاتفيا بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للاطمئنان على الحالة الصحية للوزير بعد تعرضه لحادث صباح اليوم أثناء سفره لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.

واستقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وذلك بعد تعرضه لحادث سير على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى بسبب اختلال عجلة القيادة، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة لجولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد فوزى، فى بيان اليوم، أن الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحي تسير بشكل مستقر ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام على صحته .

وعلى جانب آخر، توافد عدد من القيادات على رأسهم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، وعلي الجانب الرياضي المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اللواء احمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، ولفيف من كبار الشخصيات العامة والنواب للاطمئنان على حالته الصحية.

وزير الرياضة تعرض لحادث سيارة بعد اختلال عجلة القيادة ما أدى إلى انقلاب السيارة، ونتج عن هذا الحادث تعرض الوزير لبعض الكدمات السطحية.