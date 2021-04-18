شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث وزارة الرياضة: الوزير يجرى فحوصات طبية ويغادر المستشفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الحالة الصحية للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعد تعرضه لحادث سيارته على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى بسبب اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وذلك خلال توجهه إلى محافظة البحيرة في جولة تفقدية لافتتاح عدد من المنشآت الرياضية والشبابية بالمحافظة.

وأكد المتحدث الرسمى لوزارة الشباب والرياضة، أن الحالة الصحية لأشرف صبحى تسير بشكل مستقر، ومن المقرر خروجه من المستشفى بعد الاطمئنان التام على صحته، حيث يجرى الفحوصات الطبية اللازمة، على أن يغادر المستشفى بعد قليل .

وتم إلغاء زيارة وزير الرياضة للبحيرة بعد الحادث الذى تعرض له، وأدى إلى انقلاب السيارة.