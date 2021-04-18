شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة مباراة القمة، عندما يلتقى الأهلي مع الزمالك، فى مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

س: ما سر أهمية مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الليلة؟

ج: ما يزيد من أهمية القمة الليلة أنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدورى للموسم الحالى، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز فى كل مؤجلاته حيث يمتلك الأحمر حاليا 27 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته حيث يمتلك الأبيض 33 نقطة جمعها من 14 مباراة.

س: كيف استعد الأهلى والزمالك لمباراة القمة؟

ج: فريق الأهلي استعد جيدا لموقعة القمة 121 من خلال الدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا وحرص الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا من أجل الفوز فى القمة وتأمين صدارة الدورى والثأر للهزيمة من الزمالك فى آخر قمة بالدورى، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب وعدم ترك المساحات للاعبى الخصم.

فى المقابل، وفى المعسكر الأبيض قام جهاز الزمالك بدراسة نقاط القوة والضعف بالأهلى بعد الحصول على بعض المباريات الخاصة بالفريق الأحمر الأخيرة سواء فى الدورى أو دورى أبطال أفريقيا، لدراسة طريقة لعب الفريق وتحديد كيفية إيقاف مفاتيحه الهجومية، والوقوف على نقاط القوة والضعف.

س: ما هى أهم الغيابات فى الفريقين؟

ج: يغيب عن الأهلى كل من محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر ابراهيم وعلى معلول وأجايى وحمدى فتحى للإصابة، بينما يفتقد الزمالك إمام عاشور وأحمد عيد للايقاف.

س: ما هو التشكيل المتوقع للفريقين الليلة؟

ج: التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلى القمة مكون من، على لطفى فى حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامى ربيعة وأيمن أشرف فى الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" فى الوسط ومحمد شريف ومروان محسن فى الهجوم.

بينما يعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ويوسف إبراهيم "أوباما" والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى أو مروان حمدي.

س: من يدير المباراة تحكيميا؟

ج: يدير المباراة طاقم تحكيم مصرى مكون من محمود البنا "حكم ساحة"، محمود أبو الرجال "مساعد حكم"، أحمد توفيق طلب "مساعد حكم"، محمد معروف "حكم رابع" محمد عادل "حكم فيديو" محمود عاشور "حكم مساعد فيديو".