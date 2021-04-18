في بيان رسمي.. بايرن يستنكر تصرف فليك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، استنكاره لإفصاح المدرب هانز فليك بشكل علني عن رغبته في الرحيل عن النادي عقب نهاية الموسم.

وذكر بايرن في بيانه أن فليك أخبر المجلس التنفيذي لبايرن ميونخ عن رغبته خلال الاسبوع الماضي لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يكن من المفترض أن يخرج المدرب ويكشف عن هذا الأمر بشكل علني أمس السبت.

وأوضح البيان "هانز فليك وبايرن اتفقا على التركيز على المباريات أمام فولفسبورج ، باير ليفركوزن (20 أبريل) ومواجهة ماينز (24 أبريل) لعدم تشتيت تركيز النادي بأكمله خلال هذه المباريات الثلاثة الهامة".

وأشار البيان "بايرن يستنكر الإعلان من جانب واحد الصادر من قبل هانز فليك وسنواصل المحادثات عقب مباراة ماينز، بناء على ما تم الاتفاق عليه".